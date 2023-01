Tarifa do Angra Rotativo - Divulgação/PMAR

Publicado 12/01/2023 23:12 | Atualizado 12/01/2023 23:13

Angra dos Reis – A partir de segunda-feira,16, já com cobrança, a Prefeitura de Angra estará implementando de forma experimental o novo sistema de estacionamento rotativo, nas ruas do centro da cidade, na orla e Vila Histórica de Mambucaba . O Angra Rotativo faz parte do projeto Cidade Inteligente, com parceria público-privada da prefeitura com Consórcio Luz de Angra.

O estacionamento rotativo funcionará das 8h às 19h, organizado em três zonas permitidas para estacionar; azul ( veículos de pequeno porte), laranja (orla marítima) e branca para (motocicletas). (Confira ).

As motocicletas pagarão R$ 1/hora e os demais veículos R$ 3/hora. Se o motorista optar pela compra antecipada e período fixo, segundo a prefeitura , pagará tarifa mais barata. “ Nas Zonas Azul e Laranja: 4 horas (R$ 8), 6 horas (R$ 10), 8 horas (R$ 12) e 11 horas (R$ 15). Na Zona Branca: 4 horas (R$ 3), 8 horas (R$ 5) e 11 horas (R$ 7)”.

Nas zonas azul e branca, o estacionamento , no centro e na Vila Histórica, será de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e aos sábados, das 8h às 14. Já na zona laranja ( orla), é permitido estacionar qualquer veículo e motos, todos os dias, incluindo os feriados, das 8h às 19h.

A fase experimental vai até o dia 22 de janeiro, quando a Prefeitura começará, no dia 23, a multar os veículos que estiverem irregulares dentro do novo sistema. O valor da multa pode chegar a 10 vezes o valor da tarifa básica, cobrada pela empresa operadora do serviço e a outra emitida pela autoridade municipal de trânsito. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Ricardo Ferreira, durante uma live, transmitida nesta quinta-feira,12, os veículos poderão ser rebocados e levados para o depósito.

Quanto a operação de carga e descarga, continuará gratuita, nos locais indicados e horários das 6h às 10h e das 18h às 22h. Fora desses horários será cobrado R$ 2/hora de permanência na vaga.

Ainda de acordo com o secretário de Planejamento e Parcerias, que também fez a live, André Pimenta, os PCds credenciados terão gratuidade nas vagas as quais tem direito e os idosos nas duas primeiras horas das vagas destinadas a eles.

Onde adquirir o bilhete do Angra Rotativo. Divulgação/PMAR

O bilhete poderá ser adquirido nos estabelecimentos comerciais identificados com a logo do Angra Rotativo, com operadoras identificadas, parquímetros com auto atendimento e aplicativo de celular. Serão disponibilizados 30 agentes para orientar os motoristas.

Ainda segundo o secretário de Planejamento, 5 % do valor arrecadado com o Angra Rotativo serão destinados a entidades filantrópicas, 10% ao Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) e 8% para o tesouro municipal (podendo ser investidos em saúde, educação, assistência social e outras áreas).

– Dos 77% que restam, será retirado apenas o custo operacional da empresa parceira, e o restante será reaplicado no município. Toda a internet da Prefeitura e seus órgãos públicos, além dos equipamentos e sistemas de segurança, como videomonitoramento e leitura facial, são custeados pela Enel X – explicou André Pimenta.