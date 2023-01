Angra dos Reis

Um morto e dois feridos no acidente na BR 101 em Angra

A colisão foi na altura do bairro Gamboa do Belém, sentido Rio de Janeiro. O motorista do carro de passeio não resistiu aos ferimentos e morreu. Mais dois ocupantes do veículo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal da Japuíba, HMJ.

Publicado 09/01/2023 20:30 | Atualizado há 1 dia