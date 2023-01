Drogas apreendidas pela P2 no bairro Água Santa. - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 09/01/2023 10:56

Angra dos Reis - Informações sobre tráfico de drogas ao Disque Denúncia, levou a P2, serviço reservado do 33º Batalhão da Polícia Militar, prender no bairro água Santa, em Angra dos Reis, no último dia 6, Júlio César da Silva Filho,18. Com ele foram apreendidos cocaína e maconha embaladas, prontas para serem comercializadas. Ele foi encaminhado à 166ª DP e autuado por tráfico de drogas.

A operação e captura feita pelos policiais militares se deu mediante denúncia ao Disque Denúncia, de que um homem estaria em atividade suspeita de tráfico de drogas, na rua Projetada, no bairro Água Santa. De imediato, agentes do serviço reservado saíram em diligência ao local, onde constataram a movimentação suspeita e o indivíduo descrito na informação.

Os policiais deram ordem de prisão, não houve resistência e nem confronto. O homem foi preso e junto com ele foram apreendidos: 22 saquinhos de cocaína, 13 pinos de cocaína, 13 tiras de maconha, e mais 13 pedaços de maconha. Toda apreensão feita e o suspeito, foram encaminhados à delegacia da cidade, onde foi feita a ocorrência.