Projeto Botinho do Corpo de Bombeiros neste mês em Angra, Ilha Grande e Paraty - Divulgação

Publicado 07/01/2023 20:36 | Atualizado 07/01/2023 20:37

Costa Verde - Começam nesta segunda-feira, 9, as inscrições para o Projeto Botinho realizado pelo Corpo de Bombeiros de Angra e Paraty. O projeto, realizado há 60 anos, oferece aos participantes exercícios físicos na areia, instruções sobre as condições do mar e de primeiros socorros e programações socioeducativas voltadas para a educação ambiental e cidadania. Podem se inscrever crianças e adolescentes com idade entre 7 a 17 anos.



As matrículas devem ser feitas pelos pais ou responsáveis nos quartéis de cada município até esta terça-feira (10), de 8h às 11h. Para se inscrever, é necessário apresentar os seguintes documentos: cópia da Certidão de Nascimento e do comprovante de residência, além de um atestado médico que libera o menor para a atividade física e uma foto 3x4 da criança.



As aulas vão acontecer entre os dias 16 e 27 de janeiro. Os alunos serão divididos em três turmas de acordo com cada faixa etária. Confira os grupos:



Golfinho - 7 a 10 anos

Moby Dick - 11 a 14 anos

Tubarão - 15 a 17 anos





Angra dos Reis- inscrições 10ºGBM – bairro Balneário - Local do projeto - Praia Grande, na Estrada do Contorno depois do Colégio Naval.



DBM 2/10 - Praia do Abraão, na Ilha Grande.

DBM 1/26 - Praia de Mambucaba, na Avenida Brasil, s/n, Vila Residencial de Mambucaba, em frente ao posto de guarda-vidas.





Paraty



Inscrições 26º GBM - Praia do Pontal, na Av. Orlando Carpinelli, no bairro Pontal.