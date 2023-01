Angra dos Reis

Mudanças no trânsito de Angra a partir desta quinta-feira,5 de janeiro

Várias alterações serão feitas devido às comemorações do aniversário de 521 anos de Angra, no dia 6 de janeiro. Uma das cidades mais antigas e lindas do país. Shows na Praia do Anil, fogos, o tradicional corte do bolo, a meia –noite, de hoje, e a tradicional corrida dos Santos Reis, vão marcar o aniversário da cidade.

Publicado 05/01/2023 11:07 | Atualizado há 1 dia