Angra registra a primeira morte suspeita de Dengue Hemorrágica

C. S. O, de 14 anos, pode ser a primeira vítima da Dengue Hemorrágica registrada em Angra. O adolescente morreu no dia 30 de dezembro de 2022, às 7h43 da manhã, no Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. O sepultamento foi no dia 31 de dezembro, enquanto uns comemoravam a chegada do Ano Novo, a família, amigos e a comunidade do Morro do Santo Antônio, área central da cidade, onde ele cresceu choravam a perda de um menino amável por todos que viviam a sua volta.

Publicado 03/01/2023 12:18 | Atualizado há 11 horas