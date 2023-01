"Os Crias" - Divulgação/evento

Publicado 03/01/2023 16:05

Angra dos Reis- A grande final está marcada para às 17h no campo de areia do bairro Areal e certamente receberá um grande público para o confronto decisivo entre Os Crias e Tipo Colômbia.

Os torneios de futebol em comunidades têm se tornado frequente no calendário esportivo do município. A final da Copa Areal de Futebol Society Sub-20, nesta sexta-feira, dia 6, será no dia do aniversário de Angra dos Reis, 521 anos de cultura, história e religiosidade.

"Tipo Colômbia" Divulgação/evento

O campeão vai receber troféu e um prêmio em dinheiro de R$ 800,00 e os organizadores do campeonato, Rafael Lino e Júlio Berola, ficaram bastante satisfeitos com o futebol competitivo praticado pelos times participantes e acreditam em uma grande festa na decisão entre Os times. Eles agradecem a todos que contribuíram para a realização do campeonato.