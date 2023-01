Máquinas adulteradas foram apreendidas - Divulgação/PRF

Publicado 01/01/2023 22:24

Angra dos Reis- Policiais Rodoviário Federal, PRF, e Civil, prenderam em flagrante dois homens, hoje, dia 1º de janeiro de 2023, na Estrada do Contorno, no centro da cidade. Eles são acusados de utilizarem máquinas de cartão de crédito adulteradas. Houve perseguição policial e o veículo que eles estavam foi interceptado na estrada próximo ao Colégio Naval.

Segundo a PRF, além dos dois homens, foram apreendidas máquinas de cartão de crédito adulteradas, maconha e o veículo usado. O policial informou ainda que estava na 166ª DP registrando uma ocorrência, quando foi solicitado um pedido de auxílio para prender uma pessoa em flagrante.

De imediato os policiais civis e rodoviários federais entraram em ação. Quando os criminosos perceberam que estavam sendo perseguidos pelos agentes iniciaram a fuga. Houve perseguição no centro da cidade, que estava lotada com a chegada da procissão marítima, e o carro usado por eles foi interceptado na estrada do Contorno, próximo ao Colégio Naval. No interior do veículo máquinas de cartão adulteradas e maconha foram apreendidos.

As vítimas informaram aos policiais, que um dos homens passava o cartão com o valor combinado. Porém eram debitadas quantias superiores. Na revista os policiais encontraram registro de até R$ 5 mil.

Os suspeitos do crime e o material apreendido, incluindo o veículo, foram levados para 166ª DP, feita a ocorrência e encaminhada à Justiça.