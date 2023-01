Procissão Marítima de Angra dos Reis - Divulgação

Publicado 01/01/2023 18:23 | Atualizado 01/01/2023 21:00

Angra dos Reis – A procissão marítima de Angra dos Reis, na sua 44ª Edição, reuniu no primeiro dia do ano de 2023, dezenas de embarcações. Sob o sol escaldante, a criatividade e muito colorido deram um toque especial, no mar, neste começo de ano. Segundo os organizadores e o Corpo de Bombeiros, nenhum acidente no mar foi registrado.

O jogador de futebol rei Pelé e a cantora Marília Mendonça foram homenageados no mar de Angra, mas quem ficou em 1º lugar com o favoritismo na categoria alegoria, foi o "Parque dos Dinossauros", Angra Play, em 2º lugar, "Arraiá em Alto Mar" - São João na Procissão, 3º lugar, a Galera do Rock com o barco enfeitado " Pelé o Rei do Futebol".

A concentração dos barcos foi na Praia das Flechas, de onde partiram ás 14h, em procissão em direção a Praia do Anil, palco de premiações dos barcos participantes e encerramento das festividades de final de ano. Entre os shows, DJ Spencio; às 18h Zampaglione; às 20h Larissa Marques e às 22h Bloco da Preta Gil.

O evento é realizado pela prefeitura, através da Secretaria de Cultura e TurisAngra, com apoio do da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros e associação dos organizadores de Barcos da procissão marítima.

Premiação

Alegoria



1 lugar: Parque dos Dinossauros, Angra Play



2 lugar: arraia em alto mar - são João na procissão



3 lugar Pelé o Rei do Futebol - Galera d Rock



Animação



1 lugar Homenagem à Marília Mendonça- Nightboys



2 lugar Signos do Zodíaco- Olha a Onda



3 Lugar Festa das Cores Turma do Goró



Originalidade



1 lugar Assombrando o Mar de Angra - virou zueira



2 lugar LasVegas Bradock boat



3 lugar Vasco da Gama FJV Boat



Lancha



1 lugar angra Paraíso tropical - turma do agito



2 lugar não chores por mim Argentina

A Virada

Cerca de 50 mil pessoas acompanharam a queima de fogos na Praia do Anil que durou 15 minutos

Milhares de pessoas lotaram a Praia do Anil para esperar a chegada de 2023. Foram 15 minutos que queima de fogos, dando boas vindas ao Novo Ano. Paz, saúde, prosperidade, era o que desejava a multidão que aguardava a cantora Luiza Possi, subir ao palco. Uma megaestrutura foi montada pela Prefeitura para receber o público, com conforto e segurança.

O policiamento foi reforçado no local. De acordo com a Secretaria de Eventos, cerca de 50 mil pessoas acompanharam a virada do ano na praia. Nenhum incidente de maior proporção, segundo os organizadores, foi registrado.

Antes da meia noite a banda angrense Sereno dividiu com o público sucessos nacionais e de autoria própria do grupo, aquecendo o pessoal para o show da cantora Luiza Possi. Além da multidão que ocupou a orla, várias embarcações atracaram na Praia do Anil para aguardar a queima de fogos, que coloriu o céu avisando que 2023 pedia passagem ao som do DJ André França.





Janeiro segue com shows

Outra atração confirmada, o cantor Ferrugem, no dia 5 de janeiro. Com sucessos como “Sinto sua falta”, “Pra você acreditar”, “Pirata e tesouro” e “Eu não sou de me entregar”, o público não vai ficar parado.

Com um estilo pagode romântico, o cantor tem quatro álbuns gravados e parcerias com alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Anitta, Iza, Alcione, Felipe Araújo, dentre outros, além de já ter sido indicado para o Grammy latino, na categoria “Disco de Samba e Pagode”.

Gustavo Mioto, se apresenta no dia 6 de janeiro. O cantor começou cedo na música. Com apenas 10 anos compôs sua primeira canção, disponibilizada no YouTube, e aos poucos foi obtendo cada vez mais sucesso na internet. Entre eles “Impressionando os anjos“ ficou entre as músicas mais tocadas nas rádios do país e no 1º lugar na Hot 100 da Billboard Brasil. Com um estilo sertanejo pop, Gustavo Mioto já fez parcerias com artistas como Jorge & Mateus, Anitta, Gusttavo Lima e Maiara & Maraísa.

No dia 7 a dupla Diego e Vitor Hugo prometem agitar a Praia do Anil. Já tiveram composições gravadas por artistas como Wesley Safadão, Henrique e Juliano e Cristiano Araújo, além dos sucessos, como: “Desbloqueado”, “ Beijo de Glicose” e “ Sem contraindicação” com a participação especial de Bruno e Marrone. Artistas locais farão abertura dos shows. O camarote será comercializado com venda de ingressos. A operacionalização do setor ficará a cargo de uma empresa privada.

Corte do Bolo tradição no aniversário de Angra

Regada a muita folia de reis as festividades culturais e religiosas em comemoração ao aniversário da cidade começam a meia noite do dia 5 de janeiro com o corte do bolo do aniversário da cidade, na virada do dia 5 para o dia 6, na sede da Prefeitura. Conforme conta a tradição, quem encontrar a aliança e a moeda escondidos, dentro do bolo, se casará e/ou terá um ano de fartura.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Patrimônio, o café da manhã do dia do aniversário da cidade, (6), outra atividade tradicional da programação, em 2023 será realizado às 7h na praça em frente à sede da Prefeitura, já que a Praça 6 de Janeiro, no Morro do Carmo, está em obras. Em seguida haverá missa solene na igreja Matriz, às 10h.

Turismo seguro

A Turisangra está organizando suas ações de ordenamento do turismo. Essas ações incluem barreiras na entrada do município, equipes de fiscalização em locais de embarque e desembarque de passageiros (como o cais do Abraão e o cais de Santa Luzia), equipes itinerantes fiscalizando os principais atrativos terrestres e marítimos do município, dentre outras. O objetivo é coibir irregularidades diversas e garantir a segurança dos visitantes.