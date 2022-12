Água municipalizada - Divulgação/PMAR

Publicado 30/12/2022 16:29 | Atualizado 30/12/2022 16:39

Angra dos Reis - A partir de 1º de janeiro, cerca de 40 mil moradores de Angra dos Reis passarão ter o fornecimento de água feito pelo Serviço de Tratamento de Água e Esgoto (SAAE) da cidade. A autarquia municipal assumirá toda a operação realizada desde 1952 pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), incluindo a captação e a distribuição. Com isso, o SAAE passa a ser responsável por 90% do abastecimento de água em Angra. Os outros 10% continuarão sendo geridos por sistemas alternativos.

A mudança engloba 9 mil domicílios residenciais e comerciais localizados no centro cidade (do Marinas ao São Bento, incluindo os morros) e nos bairros da Enseada (região do Encruzo), Japuíba (região da Porteira), Campo Belo e Vila Nova.

Para o consumidor residencial, é esperada uma redução de aproximadamente 30% na conta. Isso porque a água fornecida pelo SAAE é mais barata que a da Cedae. A autarquia municipal cobra R$ 28,50 por 10 mil litros (consumo mínimo mensal). Na Cedae, o mesmo volume custa R$ 39,00. Outro benefício será a unificação da tarifa: todas as áreas atendidas pelo SAAE pagarão o mesmo valor pelo serviço prestado.

Não será necessário nenhum tipo de cadastro no SAAE - todo o banco de dados dos clientes da Cedae em Angra será transferido automaticamente. As primeiras contas do SAAE deverão chegar entre fevereiro e março de 2023, sempre referentes ao consumo do mês anterior.

Nos primeiros meses do ano, o consumidor também poderá receber cobranças da Cedae, mas referentes a pendências anteriores a 1º de janeiro de 2023. É importante reforçar que não haverá cobrança em duplicidade.

Por outro lado, não haverá transferência de débitos da Cedae para o SAAE. Quem estiver inadimplente com a Cedae deverá quitar as pendências com a companhia. O SAAE não cortará a água de quem possui débitos com a Cedae.

Domicílios com água encanada e/ou coleta de esgoto, mas sem registro na Cedae, serão cadastrados pelo SAAE ao longo de 2023 e passarão a receber suas contas de consumo mensais.

– Assumir essa operação era um desejo antigo do município de Angra dos Reis, pois não havia sentido ter 70% da cidade abastecida pelo SAAE e somente 20% pela Cedae, além dos outros 10% que recebem água de sistemas alternativos – resume o presidente do SAAE Angra, Alexandre Giovanetti.

Ele explica que a água que passará a ser distribuída pelo SAAE é captada no manancial da Banqueta. Após a coleta, é feita a desinfecção com cloro.

Para Giovanetti, o principal desafio imediato do SAAE é manter a operação funcionando normalmente até o Carnaval, por conta do pico no consumo de água em função do verão e do aumento de turistas na cidade.

– Ao longo de 2023 e nos próximos anos, vamos começar a planejar e executar obras de modernização do sistema, que tem mais de 30 anos, além de construções de novas estações de tratamento e compra de equipamentos. Isso vai melhorar a qualidade da água fornecida, que apesar de ser própria para o consumo humano, ainda é alvo de críticas, sobretudo em épocas de chuva, quando aumentam as queixas em relação à turbidez – disse Giovanetti.

Mais informações nos canais de atendimento do SAAE:

Site: www.saaeangra.com.br.