Abordagem à população de rua - Divulgação/PMAR

Publicado 28/12/2022 20:04

Angra dos Reis – “ Todo dia tem cara nova circulando no meio dessas pessoas que vivem na rua pedindo as coisas. As vezes é uma família inteira” – disse a aposentada dona Germânia de Assis, 68, moradora do Balneário, que sempre quando pode faz um gesto de solidariedade ao próximo, distribuindo quentinhas. Restaurantes do bairro também oferecem comida no final da tarde e segundo os proprietários e funcionários, tem aqueles que já acostumaram, e vão sempre no mesmo horário, entre 15h e 17h, mas sempre aparece uma carinha nova, principalmente, nesta época de final de ano. “Final do ano a gente nota que tem mais gente na rua, porque sempre vem uma carinha nova pedir comida, mas cada um fazendo sua parte em solidariedade ao próximo é sempre bom pra alma”- disse o garçom que preferiu não se identificar.

Este crescimento também é visto pelo poder público. Equipes da Abordagem Social do CREAS, PROEIS, Secretaria Executiva de Serviço Público, Secretaria de Saúde, Secretaria de Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana e Fiscalização de Postura realizaram na manhã dessa terça-feira, 27, uma ação integrada de oferta de acolhimento e passagens de ônibus à população em situação de rua, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania / Secretaria Executiva de Assistência Social.

“Estamos fazendo essa ação integrada com diversas secretarias com o objetivo de ofertar acolhimento para as pessoas em situação de rua. Um trabalho humanizado, com muita responsabilidade, para cuidar dessas pessoas que tanto precisam”- comentou Eduardo Sampaio, secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.

Os agentes públicos estiveram em pontos do Centro da cidade como Praça do Porto, Cais de Santa Luzia, Aterro do São Bento, Praça do Carmo, Praia do Anil e em ruas do Balneário, com o objetivo de oferecer serviços de acolhimento a pessoas em situação de rua que encontraram nessas localidades.

“Todo final de ano é comum que muitas pessoas venham para Angra. Queremos identificar esses cidadãos em situação de rua que estão chegando e ajudá-los de alguma forma, seja conseguindo passagens de ônibus para suas cidades ou até mesmo oferecendo viagens a eles com carros da Prefeitura. Podemos também oferecer vagas no Centro de Apoio à População de Rua, no Bracuí. Tentamos primeiramente contato com a família da pessoa, que é o mais importante – destacou Heraldo França, secretário executivo de Assistência Social.