Km 477 Camorim Divulgação/rede social

Publicado 22/12/2022 08:42 | Atualizado 22/12/2022 10:47

Costa Verde- Equipes de engenharia e conservação da CCR RioSP, acabou de liberar o tráfego de veículos na rodovia Rio-Santos, por volta das 9h10 da manhã dessa quinta-feira,22, o trecho entre os km 477, altura do Camorim, em Angra dos Reis e km 424, região da Praia Grande, em Mangaratiba, que deve continuar com trânsito lento por conta da limpeza que começa no local. Outro trecho liberado no km 591, na localidade de Patrimônio em Paraty. A rodovia ficou fechada em Angra cerca de 8h, nesta manhã chuvosa, na região da costa verde.

As equipes, segundo a concessionária, continuam vistoriando outros pontos da rodovia, a caminho do km 463.

A CCR fez essas interdições na rodovia na madrugada de hoje,22, no km 477 em Angra na altura do Camorim Grande – fechando totalmente as pistas de acesso ao centro da cidade e no KM 424 na altura de Mangaratiba, no sentido a Paraty nenhum veículo conseguiu passar. A Polícia Rodoviária Federal está auxiliando a concessionária nessas interdições na BR 101 em Paraty, Angra e Mangaratiba, afetada desde segunda-feira com as chuvas que não param na região. Ontem, quarta-feira,21, a CCR no final da tarde já havia interditado o trecho entre o km 35,1 altura da Itamambuca, (Ubatuba-SP) e o km 591, na região de Patrimônio, em Paraty (RJ), por conta do risco de deslizamentos de encostas. Já estão liberados, segundo nota da CCR.

Por nota a empresa informou que o objetivo é preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes causados pelos deslizamentos de terras, como aconteceu em abril deste ano, uma vez que o local, segundo a CCR, está suscetível a novos deslizamentos. O fluxo de veículos que circulam diariamente nesses trechos sentido Paraty, principalmente, nesta época de final de ano é grande.

A orientação da concessionária é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço. Uma nova avaliação deve ser feita ainda nesta quinta-feira, 22, para análise de possibilidade de liberação desses trechos. Para mais informações sobre as condições de tráfego, acesse os canais de comunicação da CCR.



Canais disponíveis:

Chatbot (WhatsApp): (11) 2795-2238

Disque CCR RioSP: 0800 017 3536

App CCR Rodovias – CCR RioSP

Site: www.ccrriosp.com.br.