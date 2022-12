Giulia Gasparri - Fotos: Giulia Gasparri de azul e rosa e Ninny Valentini de branco / Crédito: @diogobeachtennis

Giulia GasparriFotos: Giulia Gasparri de azul e rosa e Ninny Valentini de branco / Crédito: @diogobeachtennis

Publicado 20/12/2022 08:19

Angra dos Reis - A Praia do Anil em Angra dos Reis vai receber, nos dias 14 e 15 de janeiro, o “Movimente Mais Angra Beach Tennis”, um evento com o esporte que mais cresce no país. As grandes feras italianas estarão presentes, entre elas, Giulia Gasparri que acumula cinco títulos mundiais.

Quatro atletas profissionais participarão do evento e só feras do esporte mundial. Alessandro Calbucci, multicampeão mundial, italiano radicado no Rio de Janeiro, e as atuais bicampeãs mundiais, Giulia Gasparri e Ninny Valentini. Gasparri inclusive é a maior campeã da história com cinco títulos mundiais. Top 10 mundial, o italiano Doriano Beccaccioli também marcará presença. Eles irão interagir sendo desafiados em quadras alternadas pelos amadores e também darão clínica para alunos de comunidades carentes de Angra dos Reis.

Ninny Valentini. Fotos: Giulia Gasparri de azul e rosa e Ninny Valentini de branco / Crédito: @diogobeachtennis

A competição amadora será disponível para categorias B, C e D e as duplas que eventualmente forem eliminadas poderão seguir jogando nas 12 quadras disponíveis no evento ao longo de todo dia. Todos os atletas inscritos terão acesso VIP ao Camarote para assistirem ao show do Barão Vermelho que acontece no domingo, 15 de janeiro, a partir das 17h, na Praia do Anil. Eles receberão ecobag com squeeze e camiseta e vão concorrer a um sorteio de brindes durante o evento.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo Letzplay no link https://letzplay.me/movimente-mais

O Movimente Mais Angra Beach Tennis conta com o patrocínio da ENEL, Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tem o apoio da Secretaria de Eventos de Angra dos Reis além do Angra Beach Hotel e Associação Fortaleza de São João.