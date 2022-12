Barragem da Banqueta julho deste ano recebeu obras de desassoreamento. - Divulgação/SAAE

Publicado 17/12/2022 14:13 | Atualizado 17/12/2022 14:21

Angra dos Reis- O Ministério Público do Rio de Janeiro determinou, nessa quinta-feira,15, que a Prefeitura e o SAAE melhorem a qualidade da água distribuída à população. Segundo o MP a medida tem por objetivo assegurar que a água que chega as torneiras das casas estejam dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde.

A ação solicita ainda que o SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto,responsável pelo abastecimento na cidade e a Prefeitura adotem medidas de intervenções no sistema, e divulguem relatórios semanais e semestrais sobre a qualidade e a potabilidade da água, para consulta por parte da população e dos órgãos públicos de controle.

A notícia logo se espalhou e a medida foi aplaudida por alguns moradores, que há tempo vem questionando a qualidade da água na cidade. A coloração barrenta e com cheiro muito forte de cloro são as principais reclamações dos moradores.

“ Até que enfim alguém intervindo por nós. Estou cansada de reclamar. Tem época que o cheiro de cloro é tão forte que a gente sai do banho com o corpo cheirando cloro. Quando não é isso é a qualidade da água mais barrenta do que nunca, nem pra lavar roupa presta, quando chove” – disse a diarista, Marilene Soares, 48 anos, moradora da Japuíba.

Em nota a Assessoria de Comunicação informou que a Prefeitura ainda não recebeu oficialmente a notificação, mas que vai cumprir com as determinações e que as medidas já vem sendo executadas. ( Leia nota na Íntegra).



“PREFEITURA DE ANGRA / NOTA À IMPRENSA

Ação do MP sobre qualidade da água

A Prefeitura de Angra dos Reis ainda não foi notificada oficialmente, mas informa que comprovará, perante o Ministério Público e a Justiça, a qualidade da água fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

O SAAE possui laboratório próprio para controle e monitoramento da água e envia periodicamente à vigilância sanitária do município os boletins com os resultados das análises.

O SAAE esclarece, ainda, que a água distribuída à população obedece aos critérios de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde”.