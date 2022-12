Veículo da UERJ se envolve em acidente na Ilha Grande. - Divulgação/rede social

17/12/2022

Angra dos Reis – Um homem morre e uma mulher ferida, após o acidente com o veículo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo caiu em um buraco, por volta das 15h30 dessa quinta-feira,15,na estrada que liga a praia de Dois Rios à Vila do Abraão, na Ilha Grande.

No acidente o motorista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, ainda no local, já a passageira, transferida da ilha para o continente pelas equipes de resgate, com ferimentos leves, foi encaminhada ao Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. A unidade não informou o estado de saúde da vítima, mas uma fonte adiantou que seu estado é estável.

Nas redes sociais moradores reclamam da falta de manutenção da estrada, que em época de chuva a situação é ainda mais crítica.

Vila Dois Rios, local de lazer, turismo e muita história.

Local fascinante para quem tem a oportunidade de visitar. A Praia com suas areias amarelas tem 1km de extensão e da um contraste com azul-esverdeado das águas. Suas ondas se formam com o vento do mar aberto. A pesca, mergulho, surf, visitação às ruínas do antigo presídio, Museu do Cárcere, banho em lagoa de água salgada e doce, manguezal e pescaria, são as principais atividades de lazer e turismo. É um dos locais mais bonitos da Ilha Grande e concentra um acervo da história.

Vila Dois Rios, na Ilha Grande. Divulgação/rede social

O local também é conhecido pela sua fama, abrigou na década de 40 o extinto presídio Cândido Mendes ( antes Colônia Penal). O que possibilitou a preservação do local, inibindo a atividade turística até 1994, quando foi desativado.

A propriedade pertence ao Estado e é administrada pela UERJ, que montou, um Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentado, CEADS.

Um fato audacioso que foi manchetes de jornais, na época, foi a fuga do traficante de drogas, José Carlos do Reis Encina, vulgo, " Escadinha" - resgatado de helicóptero do extinto presídio, na tarde do dia 31 de dezembro de 1985, na época, considerado de segurança máxima. - pelas dificuldades de acesso e isolamento do local.

A Vila acolhe cerca de 150 moradores, sendo parte deles funcionários da universidade Estadual do Rio de Janeiro. ( Fonte – UERJ).