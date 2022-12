Pinguins são devolvidos ao mar. - Divulgação/PMP

Publicado 14/12/2022 21:25 | Atualizado 14/12/2022 21:29

Angra dos Reis - Cerca de dez pinguins resgatados pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, foram devolvidos nesta quarta-feira,14, ao mar de Angra. Os animais da espécie pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus), passaram por tratamento veterinário e de reabilitação para que pudessem voltar ao seu habitat natural. Eles foram capturados no mar de Angra, Paraty, Mangaratiba, Rio de Janeiro, Niterói e Maricá, por estarem debilitados e impossibilitados de continuar a viagem pelo litoral brasileiro.

As aves estavam machucadas e foram levadas ao Centro de Reabilitação e Despetrolização (CRD) de Angra dos Reis e Araruama e na Unidade de Estabilização do Rio de Janeiro, para que pudessem reaprender a comer e a nadar sozinhos.

A soltura foi realizada em alto mar, respeitando as melhores condições de maré para o retorno dos animais. A equipe do PMP teve o apoio logístico do Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Paraty, do Parque Nacional da Serra da Bocaina (RJ/SP), da Estação Ecológica de Tamoios (RJ) e da APA Cairuçu (RJ).

A veterinária Anneliese Kyllar explica que “todos os anos, no inverno, os Pinguins-de-magalhães iniciam o período migratório com destino a costa brasileira em busca de alimento. Durante esse período, muitos deles (principalmente indivíduos juvenis) vivenciam situações ambientais ou interações antrópicas como ingestão de lixo e interações com rede de pesca, que levam ao encalhe. Esses animais são encontrados nas praias apresentando sintomas graves de exaustão, caquexia, desidratação e trauma, sendo encaminhados para os centros de reabilitação para tratamento veterinário”, explica Anneliese.

Esta não é a única soltura de pinguins realizada em dezembro pelo PMP. No último dia 09/12, na Praia do Moçambique, em Florianópolis, 18 pinguins também retornaram ao oceano. Esse grupo, resgatado este ano em praias do Sul do país, também passou por período de reabilitação, para estar saudável e conseguir finalizar o trecho de migração até a Argentina.

Segundo dados do Projeto de Monitoramento de Praias, de janeiro a novembro, foram encontrados 11.494 pinguins no litoral brasileiro. Santa Catarina é o estado com maior incidência, com 6887 pinguins encontrados; seguida de São Paulo, com 2562 animais e Paraná, com 1918 animais. No Rio de Janeiro foram registrados 76 pinguins.





Sobre o PMP-BS

Estruturados e executados pela Petrobras para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA, é o maior programa de monitoramento de praias do mundo. Atualmente, a Petrobras mantém quatro PMPs, que, juntos, atuam em 10 estados litorâneos, abrangendo mais de três mil quilômetros de praias em regiões onde a companhia atua. O PMP da Bacia de Santos é o mais recente da companhia, foi criado em 2015 e está presente no Sul e no Sudeste, desde Laguna/SC até Saquarema/RJ.

O PMP atua em parceria com diversas organizações científicas e comunidades locais. No Rio de Janeiro, o trabalho é realizado em conjunto com a Econservation.

O monitoramento é fiscalizado pelo IBAMA e compreende o registro, resgate, necropsia, reabilitação e soltura de mamíferos, tartarugas e aves marinhas, contribuindo para a gestão de políticas públicas para a conservação da biodiversidade marinha.

As equipes dos Projetos de Monitoramentos de Praias atuam diariamente no monitoramento das praias com foco no resgate de animais marinhos vivos debilitados e registro e análise de carcaças de animais mortos. A sociedade também pode participar, acionando as equipes ao avistar um animal marinho vivo ou morto, pelos telefones:

PMP-BS Área RJ (Paraty a Saquarema) – 0800 9995151

PMP-BC/ES (RJ) -0800 0262828

PMP-BS Área SC/PR e Área SP – 0800 6423341

PMP-BC/ES (ES) - 0800 0395005

PMP-SEAL (Piaçabuçu/AL até Conde/BA) - 08000-793434 ou (79) 9 9683-1971

PMP-RNCE (RN) - (84) 98843 4621 e 99943 0058

PMP-RNCE (CE) - (85) 99800 0109 e 99188 213