Pistola, drogas e carregador apreendidos no Morro da Caixa D'Água. - Divulgação/PM

Publicado 13/12/2022 13:24

Angra dos Reis – Uma mulher, segundo a PM, envolvida com tráfico de drogas no morro da Caixa D'Água, no centro, foi morta na noite dessa segunda-feira,12, depois de um confronto com a Polícia Militar. Arma, drogas e carregador foram apreendidos. Os demais envolvidos no confronto conseguiram fugir.

Ainda de acordo com informações da PM, uma equipe fazia o patrulhamento na área, quando foi recebida a tiros e revidou. Ao término do confronto, policiais encontraram em uma das vielas do morro da Caixa D'Água, uma mulher caída no chão. Ela ainda foi socorrida e levada pela polícia ao hospital municipal da Japuíba, HMJ, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Com a mulher que não teve a identidade revelada, a polícia encontrou uma pistola, um carregador, 19 tiras de maconha e 50 cápsulas de cocaína. Todo material apreendido foi encaminhado à 166 DP, onde foi registrada a ocorrência.