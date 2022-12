Angra vice campeão do Estadual Amador. - Divulgação/evento

Angra vice campeão do Estadual Amador.Divulgação/evento

Publicado 12/12/2022 12:57

Angra dos Reis - O time adulto do Angra Basquete ficou com o vice-campeonato no Estadual Amador da LSB (Liga Super Basketball). A competição foi encerrada nesse domingo, 11, à tarde, com o segundo confronto das finais entre Angra e Municipal, no ginásio do Club Municipal, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Vitória do time da casa por 80 a 70 (10 pontos de diferença) com o 1º tempo terminando 47 a 31 para o Municipal. Angra venceu os dois últimos quartos por 23 a 18 e 16 a 15, mas apesar da reação, a pontuação não foi suficiente para reverter à vantagem do Municipal, que venceu os dois primeiros quartos por 23 a 15 e 24 a 16.

O Municipal que havia vencido o primeiro duelo na melhor de três partidas, com o placar de 100 a 65, fechou a série em 2 a 0 e levantou a taça de campeão. Mas nesta segunda partida o time angrense teve uma atuação bem melhor do que na primeira partida, pois teve o reforço de dois jogadores que não atuaram no primeiro confronto, e um com dois jogadores a mais no grupo nesta segunda partida. Enquanto na primeira derrota para o Municipal o Angra foi à quadra com apenas cinco jogadores (Carlinhos, Rafael Alves, Matheus Lage, Igor Talyuli e Matheus Bruno), e desta vez contou com as presenças no segundo jogo de Matheus Jordan e Douglas Motta.

Os números dos jogadores de Angra foram os seguintes na partida deste domingo: Matheus Jordan fez 23 pontos, conseguiu nove rebotes e deu cinco assistências; Carlinhos fez 20 pontos, sete rebotes e quatro assistências; Rafael Alves fez 15 pontos, sete rebotes e uma assistência; Douglas Motta fez cinco pontos, cinco rebotes e duas assistências, Matheus Lage fez cinco pontos, oito rebotes e duas assistências; Igor Talyuli fez dois pontos, quatro rebotes e uma assistência, e Matheus Bruno não pontuou, pois não entrou em quadra. Agora é pensar na temporada de 2023.