Falta sangue para atender os municípios da Costa Verde( Angra, Paraty Rio Claro e Mangaratiba). - Divulgação/Hemonúcleo

Falta sangue para atender os municípios da Costa Verde( Angra, Paraty Rio Claro e Mangaratiba).Divulgação/Hemonúcleo

Publicado 10/12/2022 09:49 | Atualizado 10/12/2022 09:54

Costa Verde – O Hemonúcleo da Costa Verde, está com estoque muito abaixo do que precisa para atender a demanda. Localizado em Angra, o banco de sangue atende também os municípios de Paraty, Mangaratiba e Rio Claro. A unidade está recebendo voluntários durante a semana. Os tipos de sangue O positivo e O negativo estão zerados na geladeira.

Nesta época do ano, a direção do Hemonúcleo pede a população que doe sangue, uma vez que a demanda é grande, principalmente, por conta dos acidentes na rodovia, pela quantidade de visitantes na região, que dobra na alta temporada, e o atendimento normal de cirurgias realizadas no hospital.

Segundo a médica responsável pelo Hemonúcleo, Aline Kroff, todos fatores RH negativo e O + Positivo, estão em falta. Para ser voluntário, o doador precisa estar bem de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos e levar documento de identidade.

O hemonúcleo funciona no segundo andar do Hospital Municipal da Japuíba de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 as 16h30.