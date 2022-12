Angra dos Reis

Acidente Envolvendo carro e moto deixa duas pessoas feridas na BR 101 em Angra

A batida aconteceu na BR 101 na altura do bairro Mombaça. As vítimas, de 33 e 45 anos, estavam na moto e foram levadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros, para o Hospital Municipal da Japuíba, com ferimentos moderados. No carro ninguém ficou ferido. O estado de saúde das vítimas é estável.

