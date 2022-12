Ex-vereador de Rio Claro baleado em Angra está internado em estado grave. - Divulgação/rede social

Publicado 06/12/2022 22:07

Angra dos Reis – Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 4h30 da manhã, desta terça-feira,6, agentes do 33 Batalhão fazia patrulhamento na Japuíba e ao passarem com a viatura pela rua Francisco Alves de Lima, próximo a Faetec, avistaram um homem baleado caído no chão. Ele estava vivo. De imediato os policiais o socorreram e levaram para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, apesar de ferido ele contou o que havia acontecido com ele aos policiais.

Pelo nome foi fácil os agentes identificarem a identidade dele, Naylon Ângelo da Silva,38, ex- vereador do município de Rio Claro/RJ, cidade da Costa Verde, morador de Lídice, cidade vizinha.

Segundo o que pode ser apurado pela polícia, ele estava comemorando seus 38 anos em Angra em uma boate famosa, que não teve o nome divulgada, acompanhado de duas mulheres, uma loira e uma morena e um homem. “ Em determinado momento da festa uma das mulheres teria dito a ele, que o marido dela estava na boate, neste momento ele teria sido colocado em um veículo, segundo ele, uma Land Rouver, branca, e levado para um lugar, que ele não soube identificar, lá estava o homem que durante o tempo em que esteve na boate este homem, identificado por Bigode, conhecido do movimento do tráfico no morro Glória I, estava no mesmo camarote que ele, quem teria disparado contra a sua vida, atingido o seu peito.

Segundo informações de uma fonte, do hospital, o ex-vereador continua internado no HMJ, seu estado é gravíssimo e corre risco de vida.