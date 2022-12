Angra dos Reis

Natal Sesc na Japuíba com solidariedade e alegria

Com iluminação e decoração especial e apresentação de orquestra sinfônica na Praça da Porteira. O ônibus do Natal Sesc e o caminhão do programa de combate à fome e ao desperdício Mesa Brasil Sesc RJ saíram em comboio pelas ruas do bairro, com o propósito de despertar o espírito de solidariedade.

Publicado há 20 horas