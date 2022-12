Acidente entre carro e moto dois feridos. - Divulgação/rede social

Publicado 05/12/2022 23:35 | Atualizado 05/12/2022 23:37

Angra dos Reis – Um acidente envolvendo um carro e uma moto, na tarde desta segunda-feira,5, no centro da cidade deixou duas pessoas feridas, um homem e uma mulher. Eles foram socorridos e levadas para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, com ferimentos leves.

O acidente aconteceu na avenida Júlio Maria, no centro. Os guardas de trânsito da prefeitura, estavam no momento do acidente e informaram que as vítimas estavam na moto e foram socorridas e levadas para o HMJ. Segundo o hospital, tiveram ferimentos leves e foram atendidas na especialidade de ortopedia. O fluxo de veículos no local do acidente foi interrompido, pelo departamento de trânsito durante o socorro.

Colisão na BR 101 altura da Mombaça. Divulgação/rede social

Outro acidente registrado foi a noite, uma colisão entre dois veículos na BR 101, altura da Mombaça. Uma vítima também com ferimentos leves, segundo equipes de socorro.