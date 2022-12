Equipe de Angra desfalcada perde no primeiro jogo contra Municipal - Divulgação/ Basquete Angra

Publicado 05/12/2022 11:47 | Atualizado 05/12/2022 11:48

Angra dos Reis - E o que já era esperado, pelo pequeno número de jogadores, em quadra, aconteceu na tarde desse domingo, 4, na primeira partida das finais entre o time adulto do Angra Basquete Clube e a equipe do Municipal. Vitória do time da casa, o Municipal, pelo placar de 100 a 65 (diferença de 35 pontos - o 1º tempo terminou 49 a 34 para o Municipal). O jogo ocorreu no ginásio do Clube Municipal, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro e o Municipal largou na frente na série de melhor de três partidas das finais do Estadual Amador de Basquete. O Municipal venceu os quatro quartos do jogo: 24 a 13, 25 a 11, 23 a 11 e 28 a 20.

O ala-pivô Igor Talyuli foi o cestinha do Angra na partida fazendo 18 pontos, depois Rafael Alves e Matheus Bruno empataram em cestas, 16 pontos para cada um, Carlinhos fez 11 pontos, conseguiu 7 rebotes e 7 assistências, e Matheus Bruno fez 4 pontos.

Enquanto o treinador do Municipal pode contar com 12 jogadores, o técnico André Baratão só tinha à sua disposição com cinco atletas: Carlinhos, Rafael Alves, Matheus Lage, Igor Talyuli e Matheus Bruno. É importante esclarecer que o time adulto do Angra Basquete disputou o Estadual até às quartas de final com o seu elenco completo, mas pelo menos seis atletas do grupo tiveram outros compromissos profissionais e não jogaram a reta final da competição. Isso é esporte amador.

O segundo jogo entre Municipal e Angra pelas finais do Estadual Amador acontece domingo que vem, dia 11, às 16h e mais uma vez no ginásio do Clube Municipal.