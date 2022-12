Tem caravana do Natal no Cais de Santa Luzia com distribuição de brindes. - Divulgação/PMAR

Publicado 04/12/2022 10:54

Angra dos Reis - Faltando menos de um mês para o Natal, Angra dos Reis desenvolve uma programação envolvendo alegria, expectativa neste universo de magia. Neste domingo, 4, às 16h, a secretaria de Cultura e Patrimônio, com o apoio da Secretaria de Parques e Jardins e Universus Rio, realizará o evento Liga do Natal, no Cais de Santa Luzia. A atividade é gratuita e voltada às crianças de 6 a 12 anos. Está prevista a distribuição de gibis, atrações musicais, exibição do filme “Uma Aventura no Rio” e um espetáculo teatral apresentado pela Liga do Natal.



– Será um evento inovador, com atividades culturais e recreativas para as crianças. Queremos ajudar a fortalecer o espírito natalino que já está na cidade. Posso afirmar que será um evento que irá agradar a toda família – enfatizou Andrei Lara, secretário municipal de Cultura e Patrimônio.



Com uma proposta inclusiva, a Liga do Natal terá acessibilidade às pessoas com deficiência.



– A Liga do Natal tem o propósito de reacender no público a magia natalina, a partir de atividades que promovam o encontro, a socialização e a partilha de valores como fraternidade e respeito às diferenças. A acessibilidade é garantida, pois o espetáculo presencial e o filme contam com tradução em libras e audiodescrição, para que todos os públicos possam vivenciar as atrações – comenta Priscylla Mesquita, diretora-geral do projeto.



Confira a Programação



16h – Brincadeiras na praça e distribuição de gibis

18h – Exibição do filme “Uma Aventura no Rio”

19h30 – Apresentações culturais

20h15 – Exibição do espetáculo teatral Liga do Natal – Uma aventura no Rio

21h15 – Encerramento.