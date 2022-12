Provas do concurso público será domingo, dia 4. - Divulgação/PMAR

Publicado 02/12/2022 10:16

Angra dos Reis- No próximo domingo, dia 4, serão aplicadas as provas do primeiro concurso público do Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (Angraprev). Os candidatos devem se informar sobre os seus locais de provas e os horários. O certame está sendo organizado pelo Instituto AOCP e deve reunir cerca de 5 mil pessoas em Angra, dentre inscritos e colaboradores.



Haverá 11 locais de prova. Para quem for fazer prova no turno da manhã, os portões serão abertos às 7h15 e fechados às 8h; e para os candidatos cuja prova é à tarde, a abertura dos portões será às 13h15 e o fechamento às 14h. Cabe ressaltar que NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS. O início da aplicação das provas está previsto para 15 minutos após o fechamento dos portões. O candidato terá no máximo quatro horas para responder todas as questões.



O concurso do Angraprev está oferecendo vagas para nível médio (agente previdenciário) com salário de R$ 2.780,84; para o nível técnico (agente previdenciário em análise contábil e técnico previdenciário em suporte de TI) com salário de R$ 3.281,92 e para nível superior (analista previdenciário, analista em segurança da informação, analista de controle interno, assistente social e contador) com salário de R$ 3.575,92. Para todos os cargos, além do salário, o funcionário receberá cartão alimentação no valor de R$ 616,00.



Para saber seu local de prova e demais informações sobre o concurso, visite os endereços abaixo:



https://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=470



http://www.angraprev.rj.gov.br/index.php/inicio/concurso-publico-angraprev



LOCAIS DE PROVA:

Colégio Estadual Dr. Artur Vargas – Rua Coronel Carvalho, 230, Centro (manhã/tarde)

Colégio Estadual Nazira Salomão – Rua Frei Inácio, 82, Centro (tarde)

Ciep 302 Charles Dickens – Rua Doce Angra, S/N, Jacuecanga (tarde)

Colégio Estadual Honório Lima – Rua Almirante Machado Portela, 27, Balneário (manhã/tarde)

Escola Municipal Cornelis Verolme – Avenida do Trabalhador, 170, Verolme (tarde)

Escola Municipal Júlio César de Almeida Larangeira – Rua Délio Gomes Ferreira, 94, Parque das Palmeiras (tarde)

Escola Municipal Manoel Ramos – Avenida Itaguaí, S/N, Nova Angra (tarde)

Escola Municipal Prefeito Francisco Pereira da Rocha – Rua Prefeito João Gregório Galindo, 2.920, Morro da Cruz (tarde)

Escola Municipal Profª Cleusa Fortes de Pinho Jordão – Rua Itaperuna, S/N, Japuíba (tarde)

Escola Municipal Profª Tânia Rita de Oliveira Teixeira – avenida São José, S/N – Parque Belém (tarde)

Escola Municipal Santos Dumont – Rua Prefeito João Gregório Galindo, S/N, Japuíba (tarde).