Subestação de Angra com capacidade de energia ampliada. - Divulgação/Enel

Publicado 30/11/2022 20:15

Angra dos Reis - Para ampliar a capacidade de energia da região, a Enel Distribuição Rio concluiu as obra de modernização da subestação Angra dos Reis, unidade que atende os moradores dos municípios do Sul Fluminense. O local ganhou uma nova saída de 15 kV. O investimento foi de R$ 4,2 milhões nesta iniciativa, que vai beneficiar cerca de sete mil clientes da cidade.

Além de ampliar a capacidade de energia da subestação, a obra tem o objetivo de facilitar a transferência de carga entre os alimentadores. A nova instalação reduzirá as oscilações no fornecimento de energia, aumentando a velocidade no restabelecimento em caso de falha.

Para realizar a obra, a subestação precisou ser totalmente desligada. Toda a carga de energia foi transferida para uma subestação móvel, adquirida com um investimento de aproximadamente R$ 12 milhões, que permitiu a execução da obra mantendo a continuidade no fornecimento de energia. O equipamento sobre rodas poderá ser utilizado em outras obras e eventuais atendimentos emergenciais no município e em outras localidades.



Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.