Angra dos Reis

Infância de Cristo com exposição em Angra

A mostra será no Museu de Arte Sacra, com esculturas do século XVII até os dias atuais, além de outros suportes, como tecido, papel e etc. A visitação é gratuita. A exposição ficará do dia 6 de dezembro até 5 de fevereiro do ano que vem.

Publicado 28/11/2022 17:19 | Atualizado há 1 dia