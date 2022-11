Colisão com moto hoje no Frade. - Divulgação/rede social

Colisão com moto hoje no Frade.Divulgação/rede social

Publicado 26/11/2022 16:43 | Atualizado 26/11/2022 17:04

Angra dos Reis – Mais um acidente envolvendo motociclista na BR 101. Desta vez na altura do bairro do Frade, trecho com maior índice de acidentes, desta natureza. O acidente foi neste sábado,26, o piloto da moto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Praia Brava, que não divulgou o estado de saúde.

Motociclista ferido no acidente de hoje. Divulgação/rede social

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, que esteve no local, o carro colidiu de frente com a moto. O motorista do carro não ficou ferido. A via no local do acidente foi sinalizada, não houve interdição ou lentidão no trânsito.



Na sexta outro acidente.

Outro acidente registrado também no Frade deixou uma mulher,32 anos, e um homem, 43 anos, com ferimentos leves, nessa sexta-feira,25. Apesar da equipe de socorro comparecer ao local, segundo o Corpo de Bombeiros eles recusaram atendimento médico.

Acidente entre moto e carro, ontem, no Frade. Divulgação/rede social