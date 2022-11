Faetec unidade Angra - Divulgação/rede social

Publicado 25/11/2022 16:13

Costa Verde - A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro (Faetec), abriu um processo seletivo e de cadastro de reserva para eventuais contratações temporárias para trabalhar na rede de escolas técnicas do Estado.

As inscrições se encerram no dia 11 de dezembro para Professor I; Professor Supervisor Educacional; e Instrutor em Disciplinas Profissionalizantes I, para atuação no ano letivo de 2023.

Todas as oportunidades são para cadastro de reserva, podendo ou não serem admitidos ao longo dos próximos anos. Ao todo, são 635 vagas disponíveis. São 181 vagas para Professores I, com carga horária de 40h semanais, 59 para Professor Supervisor Educacional, com carga horária de 40h semanais e 395 vagas para Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I, com carga horária de 40h semanais.

A remuneração pode chegar a R$ 3 mil e as atividades serão exercidas nas unidades da Faetec em várias cidades do Estado, inclusive em Angra dos Reis e Rio Claro. Mais detalhes e a inscrição podem ser feitas no site da Fundação Faetec.