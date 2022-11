Angra dos Reis

Angra é sede do 4º Encontro Nacional de Secretários de Segurança

Evento prossegue até sexta,25, com palestras no Centro de Estudos Ambientais, CEA, e no cais de Santa Luzia, com gestores da segurança que vão debater as perspectivas culturais para a segurança pública municipal nos próximos anos

