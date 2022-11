Prefeitura funciona em horário especial nos dias dos jogos do Brasil na copa. - Divulgação/rede social

Prefeitura funciona em horário especial nos dias dos jogos do Brasil na copa. Divulgação/rede social

Publicado 23/11/2022 16:16 | Atualizado 23/11/2022 16:37

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra divulgou, por meio do Decreto nº 12.590, o horário de funcionamento das repartições públicas municipais durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022.

De acordo com o documento, quando os jogos ocorrerem até as 13h, será concedida folga aos servidores. Já quando as partidas ocorrerem a partir das 16h, o expediente será encerrado às 13h. Sendo assim, nos dias 24/11 e 02/12, as repartições públicas funcionarão até as 13h e, na segunda-feira, dia 28/11, não haverá expediente.

Vale ressaltar que os Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) vão funcionar normalmente. A operação de sistema do Saae também não sofrerá alteração, mas o plantão de operação e manutenção atenderá das 8h às 12h.