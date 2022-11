Encontro nacional sobre segurança no Cais de Santa Luzia, aberto ao público. - Divulgação/PMAR

Publicado 24/11/2022 11:15 | Atualizado 24/11/2022 11:24

Angra dos Reis - “O desafio de ampliar a cultura de segurança pública no cenário atual”. Esse é o tema do 4º Encontro Nacional de Secretários de Segurança, aberto nessa quarta-feira,23, em Angra e contou com a presença de secretários, adjuntos, comandantes e chefes de gabinetes, bem como instituições e autoridades da área de segurança.

– Todas as regiões do país estão aqui representadas, num cenário onde está sendo discutido o avanço e a ampliação da segurança pública na atualidade. Pessoas de várias regiões do Brasil vão palestrar, compartilhando suas experiências – disse o secretário de Segurança Pública Douglas Ferreira Barbosa.



A abertura do evento contou com a apresentação da banda do Colégio Naval e de alunos da Escola Cívico-Militar Remo Baral Filho.



– Um evento como esse é sempre importante em qualquer cidade do Brasil, e aqui em Angra dos Reis não seria diferente. Vivemos dias difíceis na área de segurança, há quatro anos, mas como foi bem explicado no vídeo exibido no evento, graças a Deus, o município hoje está em paz. Temos sempre ajudado as polícias a manter a ordem e a paz na cidade – ressaltou o prefeito Fernando Jordão.



Durante o encontro serão realizadas palestras, debates e apresentações de projetos sobre segurança. Também haverá um polo de negócios com apresentações culturais e workshop de instituições de segurança, participação de empresas da área, equipamentos e tecnologias, entre outros.



Além das atividades voltadas às autoridades participantes do evento, uma programação paralela acontece no Cais de Santa Luzia e aberta ao público. Na quinta-feira, 24, às 10h, acontece palestra com a 166ª Polícia Civil, e às 11h, palestra com a Secretaria de Segurança Pública sobre “Educação para o trânsito” – das 9h às 13h, retirada de passaportes com a Polícia Federal. Na sexta-feira, 25, às 14h30, será realizada uma palestra da CEPAM / PMERJ com o tema “Educação Ambiental”; às 16h, palestra do PROERD / PMERJ sobre “A importância do PROERD como ação de polícia de proximidade”, e às 17h, palestras da Polícia Federal com o tema “Uso e abuso de substâncias proscritas e suas consequências na sociedade”, finalizando o evento no Cais de Santa Luzia com a apresentação da banda da PMERJ, às 19h.

Palestra sobre comportamento no trânsito. Divulgação/PMAR



Durante a programação no Cais de Santa Luzia acontece também exposição de fotos, equipamentos e viaturas dos seguintes órgãos e instituições: Polícia militar 33°, CPAM, Polícia Civil 166°, Bombeiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Portuária, Defesa Civil, Lei Seca, Turisangra, SAMU, Disque Denúncia, SSP, PROERD, Core/esquadrão antibomba da Polícia Civil e Bope PM.



Quinta-feira, 24 de novembro



9h | Abertura solene pelo Cerimonial



9h30 | Palestra “Como construir e interligar políticas públicas, ações e projetos sociais e culturais que potencializem os fatores de proteção e diminua os fatores de riscos para a sociedade” – Por José Apodi Dourado – secretário municipal de Segurança Pública – Pelotas/RS



10h40 | Palestra “Instituições Organizacionais de Direitos Humanos e a Cultura de Segurança Pública” – Por Viviane França – secretária municipal de Defesa Social – Contagem/MG



11h50 | Palestra “Cultura de Segurança Viária para os órgãos municipais” – Por Lázara Almeida – secretária municipal de Segurança Pública Viária – Canaã dos Carajás/PA



12h30 | Encerramento do dia



Sexta-feira, 25 de novembro



9h10 | Abertura solene por cerimonial

9h30 | Apresentação dos cases de sucesso

14h30 | Palestra “Papel estratégico na Segurança Pública, assumido pelos municípios a partir da lei nº 3.675/18 e o Programa Nacional de Fortalecimento da Gestão Municipal de Segurança Pública - Cidade SUSP, que se encontra em implementação em vários municípios brasileiros” – Pelo Cel. Carlos Renato Machado Paim – secretário nacional de Segurança – Ministério da Justiça/DF.



15h10 | Palestra “Cidade SUSP e a plataforma tecno-metodológica de diagnóstico e planejamento da gestão municipal de segurança, e demais soluções Sinesp que foram desenvolvidas e estão à disposição dos municípios” – Por representante Senasp – Secretaria Nacional de Segurança Pública



16h30 | Encerramento solene – Pelo prefeito Fernando Jordão, deputada estadual Célia Jordão e secretário de Segurança Pública Douglas Ferreira Barbosa – Angra dos Reis/RJ.