Angra dos Reis

Angra Basquete, com cinco jogadores em quadra, vence Mackenzie pela segunda vez e vai à final do Estadual

O time adulto do Angra Basquete Clube entrou em quadra neste domingo (20), para a disputa do segundo confronto com o Mackenzie pelas semifinais do Campeonato Estadual Amador da LSB (Liga Super Basketball). Angra estava 1 a 0 na série de melhor de três partidas, quando derrotou o Mackenzie no primeiro jogo. E hoje, mesmo com equipe desfalcada ele entra na quadra do Arena Sodiê, em Mesquita, e vence mais uma vez. Fez 2 a 0 na série e garantiu sua vaga para a grande final do Estadual de Basquete.

Publicado há 2 dias