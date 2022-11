Praça Zumbi dos Palmares palco de celebração do Dia da Consciência Negra. - Divulgação/PMAR

Publicado 20/11/2022 08:10 | Atualizado 20/11/2022 08:24

Angra dos Reis - A Secretaria de Cultura e Patrimônio e com o apoio da Setorial Afro do Conselho Municipal de Políticas Culturais e Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, realiza neste domingo, dia 20, uma série de celebrações alusivas ao Dia da Consciência Negra. As atividades serão concentradas na Praça Zumbi dos Palmares e no Quilombo Santa Rita do Bracuí.



– Celebrar Zumbi é render homenagens ao povo preto, que construiu o nosso país e que necessita de reparação, por conta de uma dívida histórica. Neste dia 20 vamos saudar os nossos antepassados e reverenciar aqueles que estão entre nós e fazem parte da nossa cultura sempre pujante – comenta Andrei Lara, secretário de Cultura e Patrimônio da prefeitura.



A programação começa às 9h, com a lavagem do busto de Zumbi dos Palmares, seguida por um xirê, dança aos orixás. Às 10h acontece a apresentação da Roda Entre Amigos de Capoeira e, às 10h30, o conjunto infanto juvenil Impacto, de Monsuaba, entra em cena. O jongo Bindito Cruz se apresentará às 11h e, às 11h30, Etiópia e Marisco apresentam “Música e Arte de um Povo Livre”.

No Quilombo Santa Rita, o Dia será marcado com santa missa celebrada às 10h pelo padre Gilson Cruz.

Encerrando a programação da Praça Zumbi dos Palmares, o grupo Nosso Som se apresenta às 12h. No Quilombo, além da missa, haverá um almoço às 12h, e as festividades terminam com uma roda de samba.