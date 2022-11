Basquete joga hoje pela semifinal. - Divulgação

Publicado 20/11/2022 08:21

Angra dos Reis – O Angra está 1 a 0 na série de melhor de três partidas, quando derrotou o Mackenzie no primeiro jogo pelo placar apertado de 66 a 64. Se vencer a segunda partida neste domingo, 20, garantirá sua vaga para a final da competição. O segundo confronto será na Arena Sodiê, em Mesquita.

Caso haja necessidade de um terceiro e decisivo jogo, ele vai acontecer no dia 27, no mesmo local e horário. No outro confronto das semifinais do Estadual da LSB, o Municipal também está 1 a 0 na série diante de Três Rios, pois venceu a primeira partida pelo placar 88 a 62. O segundo confronto entre Municipal e Três Rios será no mesmo dia às 13h. Às finais estão marcadas para os dias 4, 11 e 12 de dezembro.