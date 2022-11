Unidade móvel de teste para Covid19 lotada, no centro da cidade, nesta sexta-feira18. - Divulgação/rede social

Publicado 18/11/2022 23:43

Angra dos Reis – A Secretaria Municipal de Saúde, divulgou boletim Epidemiológico, nesta sexta-feira,18, e mostra que nas últimas duas semanas os casos de Covid 19 aumentaram, totalizando 488 casos confirmados e três pacientes internados. A secretaria disponibiliza de unidade móvel na Avenida Júlio Maria, no centro, para atendimento, que na sexta-feira,18, estava lotada.

Continua sendo protocolo de segurança de acordo com o Decreto Municipal Nº 12.518, de 14 de março de 2022, a utilização de máscara facial em todas as unidades de atendimento de saúde do município, pessoas com comorbidades e com sintomas gripais, imunossuprimidos e por não vacinados.

De 1º de janeiro de 2020 até às 15h dessa sexta-feira (18 de novembro de 2022), o município de Angra dos Reis apresentou 116.399 casos notificados. No momento, há 27.544 casos confirmados de coronavírus. Destes, 26.441 estão recuperados. Há 488 casos confirmados de Covid ativo (últimas duas semanas).



Angra contabiliza 614 mortes pela doença, e um óbito segue sendo investigado. Há 76.564 suspeitos (síndromes gripais). Com a desativação do Centro de Referência Covid-19, o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e o Hospital de Praia Brava continuam disponíveis para atender os casos de hospitalização por Covid-19. No momento, há três pacientes internados com a doença.



Entre os indígenas do município, há 249 casos confirmados. Destes, 248 já estão recuperados, e uma morte foi ocasionada pela doença. Não há caso suspeito entre indígenas no momento.