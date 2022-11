Funcionárias foram atingidas pela explosão da panela de pressão na cozinha do hospital. - Divulgação/rede social

Publicado 16/11/2022 20:31 | Atualizado 16/11/2022 20:35

Angra dos Reis – “ Que susto foi um barulho parecia que era a estrutura do hospital. Eu estava lá em cima na hora da explosão. Os pacientes e os médicos ficaram assustados esperando resposta de alguém, pra saber o que tinha sido aquilo” – disse um funcionário que não quis se identificar. Ainda de acordo com ele duas pessoas que trabalham na cozinha ficaram feridas e foram socorridas pelos médicos de plantão. O acidente foi nessa terça-feira, 15, durante a preparação do almoço dos pacientes.

O barulho foi tão alto que parecia que alguma parede do hospital estava desabando. Para quem estava no andar de cima outra preocupação, se precisar descer com pacientes, o acesso à saída do hospital no térreo, somente pela escada ou pelo elevador, não há rampa.



Em nota, o Hospital Municipal da Japuíba, através da assessoria de comunicação, informou a nossa equipe, que a alimentação é preparada na cozinha do hospital e servida aos pacientes e acompanhantes gratuito, e que as duas funcionárias atingidas pela explosão da panela de pressão, tiveram ferimentos superficiais, foram atendidas na unidade e liberadas. Quanto a estrutura se houve abalo, a nota informa ainda que, não houve necessidade de vistoria da Defesa Civil no local.

Outra dificuldade colocada pelo funcionário, é que a empresa terceirizada responsável pela alimentação, não vem cumprindo com os direitos trabalhistas; os salários sempre atrasados, além disso falta equipamentos de segurança para trabalhar.