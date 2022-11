Angra dos Reis

"A Casa da Mãe Joana".

A Cia de teatro Primeiroato estreia nesta quarta-feira,16, no teatro Câmara Torres, este grande sucesso teatral. Com texto e direção do ator Maycon Renan e produção de Paolla Diniz e Larissa Torres, a peça retorna aos palcos angrenses com novidades, diversões e a garantia de muitas risadas. O Elenco é formado por estudantes de teatro da cidade.

Publicado 15/11/2022 09:12 | Atualizado há 1 hora