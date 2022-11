Usina Nuclear - divulgação

Publicado 14/11/2022 21:32

Angra dos Reis – A partir desta terça-feira,15, a Eletronuclear estará com inscrições abertas para jovem aprendiz. O cadastro será feito pela internet, no site da empresa. A iniciativa é uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ( Senai).

Serão 57 vagas disponíveis nos cursos de eletricista industrial e assistente de operações e logísticas.

Para se inscrever é necessário que o candidato faça um cadastro no site da empresa e cumpra algumas exigências, como: atender as etapas de seleção de acordo com edital, ser brasileiro, idade entre 14 e 17 anos, estar frequentando escola em cursos regulares do ensino médio ou ter concluído, comprovar residência nos municípios de Angra, Paraty ou Rio Claro, carteira de trabalho, RG e CPF originais.

O processo de seleção contará com avaliação de matemática e português.