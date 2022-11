Violência contra mulher pode ser denunciada na DEAM - Divulgação

Violência contra mulher pode ser denunciada na DEAMDivulgação

Publicado 14/11/2022 20:01 | Atualizado 14/11/2022 20:36

Angra dos Reis - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis prenderam, nessa sexta-feira,11, no bairro de Monsuaba, um homem acusado de descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-companheira.



A vítima denunciou o autor após constantes agressões e ameaças de morte, que vinham se repetindo. A última antes da prisão teria sido na sexta-feira,11.

Segundo a Polícia Civil, a menor de 14 anos, filha do casal, também era aterrorizada pelo próprio pai. Segundo relatos da mãe à polícia, o homem afirmava para a adolescente que "não iria poupar a vida da mãe dela”.



Em agosto deste ano, a vítima teve a medida protetiva de afastamento concedida a seu favor, mas o autor continuou a procurá-la, sob ameaças, caso ela já estivesse em outro relacionamento. Por conta disso foi pedida a prisão do ex- companheiro.