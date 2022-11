Estreia é hoje no Centro Cultural - Divulgação/rede social

Publicado 12/11/2022 08:41

Angra dos Reis - Produzido por Fabio Campos, o SALA PARA SEIS é uma divertida comédia de costumes com todas as confusões e surpresas comuns do nosso cotidiano, mas que vão tomando forma e se configurando a partir das relações estabelecidas entre as Personagens. Ambientada em uma Sala de Estar da cidade de Angra dos Reis, a trama se desenvolve a partir das descobertas da protagonista, Dra. Cristina, uma famosa Terapeuta da cidade. Conforme as revelações acontecem, todo o enredo e suas seis personagens vão criando uma automática identificação com a plateia que se torna a sétima personagem nesta animada Sala.

O espetáculo é dirigido por Márcia Small Brasil e estrelado por Maykon Renan, que também é o autor do texto original, o SALA PARA SEIS marca o retorno do Ator aos palcos com um elenco de grandes atores formado por Lincoln Glauber, Flaviana Ayres, João Fonseca, Matheus Assis e Jefferson Souza. O Espetáculo conta ainda com a Participação especial do veterano Ator Robson Jasmim, para esta curta temporada.

Ingressos R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) à venda até às 12h no Sandubas ou pelo site da Sympla. Classificação 16 Anos. Vale a pena conferir!!