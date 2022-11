Novo app pode trazer segurança aos motoristas - Divulgação

Novo app pode trazer segurança aos motoristas Divulgação

Publicado 11/11/2022 12:49

Costa Verde – Os motoristas que acessarem a rodovia Rio-Santos neste feriadão da Proclamação da República, terão mais uma ferramenta para uma viagem segura. A partir de hoje, 11, a CCR RioSP está disponibilizando para download, o novo app, que traz uma série de funcionalidades durante a viagem. Além de informação sobre as condições de tráfego em tempo real, tem agenda de obras, imagens das câmeras de monitoramento, localização dos postos de serviços, informações sobre os pontos turísticos das cidades às margens da rodovia, além de notícias e muito mais sobre as rodovias administradas como BR-116 (Via Dutra) e BR-101 (Rio-Santos).

Um dos serviços é o Botão de emergência. Por meio do novo app da CCR RioSP o motorista poderá interagir em tempo real com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária. O botão está visível em quase todo o app, basta apertar e o atendimento médico ou mecânico estará a disposição. O cliente poderá também solicitar as equipes de socorro, informando sobre ocorrências na rodovia, além de buscar a localização das bases operacionais, pontos de interesse e visualizar o mapa das condições de tráfego, de forma rápida e simples.

Para melhor experiência do motorista durante a sua viagem! O app está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas Android e iOS e segundo o gerente executivo de Atendimento da CCR RioSP, Virgílio Leocádio, o novo canal é um serviço que passa a integrar o serviço de atendimento ao usuário , que já conta com o Disque CCR RioSP, com atendimento telefônico a partir do número 0800 0173536, e com o chatbot, atendimento via WhatsApp (11) 2795-2238.

“Nesta nova ferramenta, o atendimento é mais ágil. O cliente tem tudo o que precisa na palma da mão para que ele tenha a melhor experiência durante a sua viagem. Ele traz funcionalidades exclusivas, como acesso as câmeras, botão de emergência e mapa com as condições de tráfego. Assim, o nosso cliente consegue programar a sua viagem antes mesmo de sair de casa”, completou Rodolfo Borrel, Gerente Executivo da CCR RioSP.

Lembrando que o fluxo de veículos sempre aumenta nos feriados prolongados, na BR 101, sentido Paraty. A região da costa verde é bem procurada para quem precisa descansar longe da rotina diária da capital. A estimativa da CCR RioSP é um aumento no volume de tráfego de mais de 402 mil veículos deixarem as capitais São Paulo e Rio de Janeiro neste último feriado prolongado de 2022. A empresa lembra: atenção durante o percurso, em caso de chuva seja redobrado, atenção ao limite de velocidade, placas de sinalização, principalmente, nos trechos em obras ao longo da rodovia, entre Rio e São Paulo.



Acidente na Rio-Santos

Uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão, deixou uma idosa de 70 anos ferida, na noite dessa quinta-feira,10. O acidente foi na altura do km 478, no bairro Camorim Pequeno. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo conduzido pela idosa, seguia em direção ao centro foi atingido, quando tentava fazer um retorno no local proibido. O motorista do caminhão que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo batendo na lateral do carro que veio a capotar.

Carro da idosa 70 anos depois do acidente. Divulgação/PRF

Ainda de acordo com a PRF, a idosa teve ferimentos leves e foi levada pela equipe de socorro do Corpo de Bombeiros, para o hospital municipal da Japuíba, sendo liberada em seguida. O motorista do caminhão nada sofreu.

Houve engarrafamento no local, de aproximadamente três quilômetros. Segundo a CCR, por 40 minutos o trânsito ficou no sistema Siga e Pare.