Publicado 10/11/2022 23:31

Angra dos Reis- Visando a preparação do time para a próxima temporada, o Angra Futsal fez na noite dessa quarta-feira, 9, um jogo amistoso contra Rio Claro, no ginásio do Batatão. A equipe angrense venceu a partida por 5 a 2, com os gols marcados por caras novas do time angrense, o fixo Flávio, que fez três, e o ala Cauan, que marcou dois gols no amistoso.

Os 14 do grupo de 35 jogadores, que vem treinando participaram da partida em Rio Claro. Há uma clara renovação do Angra Futsal, fruto das peneiras realizadas em setembro, onde mais de 50 atletas foram observados pelo treinador Fábio Félix, mais conhecido como Fabinho Pig, junto com os demais membros da comissão técnica. Há uma mescla de jogadores adultos e Sub-20 no atual grupo do Angra Futsal.

Assim como o time angrense, Rio Claro também foi para o amistoso com alguns desfalques de seu time principal, que conquistou recentemente o vice-campeonato na Copa Rio Sul de Futsal. A equipe comandada pelo treinador Cacildo Júnior, também tem usado muitos jogadores com idade do Sub-20, buscando dar ao grupo a possibilidade de experiência aos mais novos e testá-los no elenco.



Rio Claro na Copa Sul-Fluminense



Angra segue treinando nas noites das segundas e quartas-feiras, na quadra do Estádio Municipal, no Balneário, e pretende ainda manter o calendário de realizar pelo menos um jogo amistoso por mês. Enquanto isso, Rio Claro vem disputando a Copa Sul-Fluminense de Futsal, e no próximo domingo, 13, fará o segundo jogo das semifinais da competição, diante de Valença, às 10h da manhã, na quadra do Clube dos Coroados.

Rio Claro perdeu de 2 a 0 na primeira partida no Ginásio do Batatão e tem que vencer fora de casa por qualquer placar, forçar uma prorrogação, e conseguir também uma vitória no tempo extra, caso queira ter a vaga para a disputa da final na Copa Sul-Fluminense.

O treinador Cacildo tem tido problemas para escalar a equipe que considera ideal na competição. No primeiro jogo das semifinais, em casa, não pode contar com Rodrigo Alberto, Felipe, que estava suspenso, e Ramon e Weslei contundidos. E na partida da volta contra Valença também não irá contar com Feijão, além dos que estão contundidos.



Jogadores que entraram em quadra para a partida amistosa em Rio Claro:



1- Wagner (goleiro)/ 2- Victor (goleiro)/3- Flávio (fixo)/4- Cauan (ala)/5-Luan (ala)/6- Antony (ala)/7- Rony (pivô)/8- Iguinho (ala)/9- Matheus Tainha (ala)/10- Rener (fixo)/11- Hemerson (ala)/12- José Marcos (pivô)/13- Richard (fixo)/14- Gabriel (ala).