Publicado 08/11/2022 15:59 | Atualizado 08/11/2022 16:00

Angra dos Reis – Cerca de 140 alunos e funcionários dos colégios Conde Pereira Carneiro, no centro, e, na escola municipal Maria Hercília C. de Castro, na Vila Velha, saíram da rotina nessa segunda-feira,7, e participaram de um simulado de prevenção a desastre e incêndio, realizado pela Defesa Civil Estadual. O evento teve por objetivo promover a cultura de prevenção na sociedade de como agir em situações reais. O simulado será realizado em todos os municípios do estado, durante este mês, em que celebra o Dia Estadual de Redução de Risco de Desastres.

Na região de Angra, Paraty e Mangaratiba a REDEC 4, Costa Verde, é responsável pelo desenvolvimento e coordenação das ações. Segundo os agentes de Defesa Civil, a participação dos alunos, em Angra, superou as expectativas, desenvolvendo de forma efetiva todo processo, desde a desocupação das escolas para um “ponto de encontro”, preestabelecido, até o seu retorno à unidade. Depois que equipes de socorro controlaram o possível evento, trazendo a normalidade ao local e os alunos pudessem retornar com segurança.

“Eu achei muito interessante o exercício, porque orienta a gente aluno a como agir em uma situação de incêndio, sem pânico e desespero” – disse Monique Azevedo, 15, aluna do centro.

A dona de casa, Maria Aparecida de Souza, 45, é mãe de aluno na Vila Velha, assistiu a simulação e aprovou a ação do Estado. "É muito boa a iniciativa da Defesa Civil, a nossa cidade passa por tantos desastres, chuva, deslizamentos, é bom treinar as nossas crianças e os professores nas escolas" – disse, completando " a gente não sabe quando as coisas vão acontecer".

O exercício será desenvolvido em Paraty e Mangaratiba, a data ainda não foi definida. Vale destacar que nas escolas municipais, a Defesa Civil da cidade participa e ajuda na execução da atividade, coordenada pelo Estado.

A estimativa do Estado é de que 200 escolas, sendo 117 estaduais e 83 municipais, envolvendo mais de 56 mil pessoas, participem deste exercício de prevenção.