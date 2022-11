Drogas apreendidas no Bracuhy. - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 07/11/2022 21:28

Angra dos Reis – Um homem preso, um menor autuado e drogas apreendidas, nesta segunda-feira ,7, por policiais militares lotados na UPP do Frade, na rua Jasmim no bairro Bracuhy. Os policiais foram acionados através do Disque Denúncia, de que no local havia tráfico de drogas.

De posse da informação os policiais do 33 Batalhão da Polícia Militar, lotados na unidade do Frade, foram até a rua citada no bairro Bracuhy, quando notaram duas pessoas em atividade suspeita. Na abordagem a equipe conseguiu encontrar e apreender as drogas; 209 pinos de cocaína, 91 tiras de maconha e um rádio transmissor ,foram encaminhados para a 166 DP, onde a ocorrência foi registrada. Um dos suspeitos foi preso por tráfico e outro, um menor de idade, por ato infracional.

A Polícia Militar pede a ajuda da população que continue denunciando qualquer movimentação suspeita na sua rua, no seu bairro ao Disque Denúncia ( 0300 253 1177 – custo de uma ligação local) ou ainda pelo aplicativo “ Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido.