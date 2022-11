Maratona Aquática "Fuga da Ilha Grande", entra na sua quinta edição. - Divulgação/Evento

Maratona Aquática "Fuga da Ilha Grande", entra na sua quinta edição.Divulgação/Evento

Publicado 05/11/2022 21:35

Angra dos Reis - O veterano nadador Adriano Camargo, 57 anos, da equipe Baratas da Costeira, é o único atleta de Angra dos Reis que vai disputar neste domingo, 6, da 5ª edição da Fuga da Ilha Grande, prova de Maratona Aquática de 13 km, que terá largada na Praia do Bananal, às 6h30 da manhã, e chegada na Praia Grande, no continente. Será a quinta participação do Adriano na Fuga da Ilha Grande.

Adriano Camargo Divulgação/Evento

O evento é organizado pela MASF (Maratona Aquática sem Fronteiras), que tradicionalmente promove as etapas da modalidade em Angra dos Reis. A previsão é de aproximadamente 100 nadadores participem da prova no domingo, com 42 atletas disputando no solo, e 55 no revezamento por equipe. São competidores de diversas faixas etárias, homens e mulheres, distribuídos em 16 categorias, inclusive no PCD (Pessoas com Deficiência).