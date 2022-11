Turistas do primeiro transatlântico da temporada Angra 2022/2023 prestigiam "Gastronomia do Mar". - Divulgação

Publicado 06/11/2022 19:29 | Atualizado 06/11/2022 20:35

Angra dos Reis – Um pouco de cultura, turismo e degustação de sabores feitos com frutos do mar, prato típico da região. Essa foi a recepção que os mais de três mil turistas tiveram quando desembarcaram no cais de Santa Luzia.

Eles pisaram em terra firme, na manhã deste domingo, 6 , depois de desembarcarem do primeiro transatlântico da temporada 2022/2023. Dos 70 previstos para aportarem no continente e Ilha Grande até abril de 2023, 50 vão pra Ilha Grande e 20 pro Centro - um número recorde, comparado aos números da temporada antes da pandemia em 2019.

O MSC Fantasia ficou fundeado em Angra até as 19h e tem 3.216 pessoas a bordo. Vários passageiros desembarcaram pelo Cais da Estação Santa Luzia. Alguns foram passear de barco, outros preferiram ficar pelo Centro da cidade e aproveitaram para degustar pratos deliciosos oferecidos no Gastronomia do Mar, evento que está ao lado do ponto de desembarque, com diversos restaurantes da cidade oferecendo deliciosos pratos típicos da região, regados e diversificados, com pescado. A estrutura montada, pelo Sesc e Fecomércio, do Gastronomia do Mar, chamou a atenção e aguçou a curiosidade dos turistas que tiveram parada obrigatória, para uma degustação. O evento também tem apoio da prefeitura.

Entre os pratos oferecidos, estavam: pastel de camarão, quibe de peixe, caldo de frutos do mar, entre outros sabores de petiscos. Para os adepto a uma boa bebida também tinha tendas com produtos artesanais.

"Fantástico, minha primeira vez em Angra, estou curtindo muito. Vamos passear de escuna e aproveitar as ilhas deste lugar maravilhoso” – Manoel Bernardes Neto,58, empresário de Ribeirão Preto São Paulo.

A administradora Márcia Roujane, de 45 anos, é do Ceará e não é a primeira vez que Angra está na lista das cidades preferidas da família para visitar.

"Angra é nosso roteiro favorito. Já viemos outras vezes e sempre que fazemos o cruzeiro a gente desembarca na cidade. São pessoas receptivas, maravilhosas. Os passeios de lancha são os melhores do Brasil” – avaliou.

A TurisAngra preparou toda a estrutura na Estação Santa Luzia, dando as boas-vindas aos turistas utilizando sistema de alto falante, inclusive em outros idiomas. Um dos avisos mais divulgados foi que comprassem passeios apenas com empresas legalizadas.

"O navio é uma degustação. O turista vem, experimenta o local, para depois voltar e passar mais dias. Preparamos uma equipe multidisciplinar para estar aqui hoje. Elaboramos junto às agências e restaurantes passeios especiais, que passam pelas cachoeiras, igrejas, sem falar o já conhecido mar. É muito importante, pois movimenta a economia. Começamos a temporada com o pé direito – frisou a diretora do Departamento de Promoção Turística da TurisAngra, Jaqueline da Costa.

Até o fim da temporada serão 280 mil turistas deixando dinheiro novo no município. A TurisAngra estima uma injeção na economia de Angra com os navios de R$ 150 milhões.

O próximo navio vai ancorar no Centro no dia 13 de novembro. O primeiro da Ilha Grande chegará no dia 17 de novembro, na Vila do Abraão.