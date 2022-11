Cais embarque centro - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis- A TurisAngra iniciou nesse sábado, 5, uma campanha educativa com o objetivo de chamar a atenção dos turistas para que os passeios e serviços turísticos solicitados sejam feitos com empresas legalizadas. A ação de panfletagem foi realizada nas proximidades dos cais do Centro da Cidade e contou com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, por meio dos agentes do Código de Postura e Proeis.

“ As ações de ordenamento praticadas pela TurisAngra vêm ao encontro dos interesses dos empresários do turismo legalizado da cidade. Essas empresas geram emprego e renda e necessitam dessa contrapartida do governo municipal para que haja a tão desejada sustentabilidade dos negócios “ – disse o empresário de turismo náutico, Fabiano Ribeiro.

Segundo o presidente da TurisAngra, Marc Olichon, esta ação trás segurança para o turista, que corre menos risco de contratar um serviço clandestino e até mesmo ser vítima de golpistas.“ Nosso objetivo é cuidar do turista, para que ele se sinta acolhido, leve boas lembranças, volte e indique Angra como um lugar legal. As empresas legalizadas pagam seus impostos, funcionários e têm responsabilidades. Por isso, devemos valorizá-las. A ação vai continuar neste domingo, quando receberemos o primeiro navio transatlântico da temporada na cidade” – explicou Marc.

Angra ganha placas com indicações turísticas

Angra dos Reis ganhou oito placas com informações turísticas, que serão instaladas pela Setur em parceria com a TurisAngra nas principais vias de acesso à cidade. As placas foram adquiridas em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), com custo zero para o governo angrense.

Elas ficarão na BR-101, RJ-155, na região central, além de corredores turísticos. Nas rodovias as placas vão indicar a distância entre os municípios vizinhos.

No bairro Balneário uma placa indicará a direção do Estádio Municipal, Convento São Bernardino de Senna, além das praias Grande e Tanguá. As demais placas são ilustradas com atividades que Angra oferece, como turismo náutico, ecológico, visita à história através das igrejas e são estampadas com a frase: “O azul do mar com o verde da mata em um local cheio de histórias”.