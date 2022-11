Setenta transatlântico visitarão Angra na nova temporada que começa neste domingo,6. - Divulgação/PMAR

Publicado 06/11/2022 01:27 | Atualizado 06/11/2022 01:32

Angra dos Reis - A partir deste domingo, 6 , até abril de 2023, os transatlânticos visitarão Angra dos Reis. Serão cerca de 280 mil turistas circulando na cidade. A expectativa é que, além da movimentação recorde, os turistas tenham novas oportunidades para aproveitar a cidade. Entre os 70 navios previstos, 50 irão fazer a parada na Ilha Grande e os outros 20, no Centro da cidade.

“ Além dos já tradicionais passeios náuticos, novos roteiros terrestres estarão disponíveis. Os turistas que virão de navio poderão adquirir essas opções dentro das embarcações” - informa o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.

Ainda de acordo com ele, só essa novidade já está gerando cerca de 500 novos empregos nesta temporada. Todos os roteiros devem ser comercializados por empresas locais, o que é algo importante para fortalecer a economia. A exceção fica por conta de serviços que, porventura, não existam em Angra. “ Mas certamente nossos visitantes ficarão muito satisfeitos com o que vão encontrar.” Estamos preparados para a temporada” – disse Olichon.

Impacto econômico

De acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), atualmente o impacto econômico direto, indireto e induzido é de R$ 557 por passageiro no local de desembarque. No total, a TurisAngra estima uma injeção na economia de Angra com os navios de R$ 120 milhões.



Novas experiências para conhecer Angra dos Reis

Uma das novidades é o City Tour Religioso – a cidade é rica em arte sacra e casarios que guardam a rica história de fé e um acervo cultural em cada rua de uma das cidades mais antigas do país.

Outra opção de passeio será uma visita ao alto do Bracuhy, onde está localizada a aldeia Guarani, para conhecer a cultura indígena local e o artesanato produzido pelos integrantes da etnia.

Para além da natureza das praias, o caminho do ouro também será atração nas proximidades das belas cachoeiras do Zungú. Na Caputera, o turista poderá viver a experiência cigana no Restaurante Água Encantada .



Boas experiências desde a recepção

A TurisAngra também está trabalhando junto à Casa do Artesão, que fica bem próxima à Estação Santa Luzia, onde os turistas vão desembarcar e ter a possibilidade de comprar lembranças, que levarão o nome de Angra para outros estados e até países, fomentando a economia dos artesãos da cidade.

“O cais de Santa Luzia foi recentemente reformado e está pronto para receber os turistas. Realizamos uma visita técnica no dia 9 de outubro ao Abraão e ao Centro para a instalação de cais flutuante, para atender a demanda maior de embarque e desembarque de turistas na alta temporada. Nesta temporada, serão 70 embarcações, um recorde para o município. A expectativa é boa não só para o turismo, mas para o comércio do centro, do Abraão, dos restaurantes inseridos nos roteiros terrestres. O turismo é um importante setor para o nosso município, sob o ponto de vista econômico, como sabemos. Cada navio leva de quatro a cinco mil pessoas e fica em Angra sempre das 8h às 18h. Teremos bastante tempo para encantar os visitantes para que eles tenham sempre o desejo de voltar - finaliza Marc Olichon.